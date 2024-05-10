Прямой эфир

Судью, уехавшего из Польши в Беларусь, уволили

10 мая 2024 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польский судья Томаш Шмидт, который уехал в Беларусь и объявил о намерении просить там политическое убежище, отстранен от должности. Об этом пишет РИА Новости.

Это сообщил официальный представитель Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк. Отказавшись от должности, Шмидт заявил о протесте против политики Варшавы по отношению к Минску и Москве.

Марчиняк отметил, что никакого официального заявления об отставке от Шмидта не было, но его публичное высказывание было расценено как отказ уйти в отставку. Таким образов, Шмидт больше не является судьей.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер Польши подтвердил присутствие солдат НАТО в Украине
10 мая 2024 06:34

Премьер Польши подтвердил присутствие солдат НАТО в Украине

Неважно, солнце, снег или дождь – белорусские дипломаты по всему миру почтили память погибших в ВОВ
09 мая 2024 21:00

Неважно, солнце, снег или дождь – белорусские дипломаты по всему миру почтили память погибших в ВОВ

«Сегодня священный день для всех нормальных людей». Как отметили 9 Мая в разных уголках планеты?
09 мая 2024 17:58

«Сегодня священный день для всех нормальных людей». Как отметили 9 Мая в разных уголках планеты?

Европа ведёт войну против исторической правды – на Западе активно сносят памятники советским воинам
09 мая 2024 17:41

Европа ведёт войну против исторической правды – на Западе активно сносят памятники советским воинам

Как День Победы отмечают за пределами Беларуси? Не обошлось без задержаний
09 мая 2024 14:03

Как День Победы отмечают за пределами Беларуси? Не обошлось без задержаний

Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании
09 мая 2024 13:08

Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании

Нарышкин резко раскритиковал заявления Запада об отправке солдат в Украину
09 мая 2024 08:58

Нарышкин резко раскритиковал заявления Запада об отправке солдат в Украину

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?
09 мая 2024 07:10

Ведут войну с прошлым! Как в странах Европы борются с памятниками советским воинам?

Дмитрий Песков заявил о недоверии к информации СБУ насчёт покушения на Зеленского
08 мая 2024 14:05

Дмитрий Песков заявил о недоверии к информации СБУ насчёт покушения на Зеленского

В Европе отмечают День Победы над нацизмом
08 мая 2024 13:45

В Европе отмечают День Победы над нацизмом

Россия нанесла групповой ответный удар по военным объектам в Украине
08 мая 2024 13:41

Россия нанесла групповой ответный удар по военным объектам в Украине

Польский судья Томаш Шмидт назвал обвинения в шпионаже причиной своего преследования
08 мая 2024 13:05

Польский судья Томаш Шмидт назвал обвинения в шпионаже причиной своего преследования