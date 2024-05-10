Судью, уехавшего из Польши в Беларусь, уволили

Польский судья Томаш Шмидт, который уехал в Беларусь и объявил о намерении просить там политическое убежище, отстранен от должности. Об этом пишет РИА Новости.

Это сообщил официальный представитель Высшего административного суда Польши Сильвестр Марчиняк. Отказавшись от должности, Шмидт заявил о протесте против политики Варшавы по отношению к Минску и Москве.

Марчиняк отметил, что никакого официального заявления об отставке от Шмидта не было, но его публичное высказывание было расценено как отказ уйти в отставку. Таким образов, Шмидт больше не является судьей.