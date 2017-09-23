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Судно с мигрантами потерпело крушение у побережья Турции

23 сентября 2017 13:20
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Новости Турции. Трагический инцидент произошел накануне поздно вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно с мигрантами потерпело крушение у побережья Турции-1

Водолазы уже подняли на поверхность более 20 тел. Не исключено, что погибших будет больше. Поиски без вести пропавших продолжаются. В спецоперации участвуют сотрудники береговой охраны и моряки. Более сорока человек удалось спасти.

Судно с мигрантами потерпело крушение у побережья Турции-3

Нелегальные мигранты часто используют Турцию в качестве транзитной территории на пути к европейским берегам. Обычно люди пытаются попасть с побережья Эгейского моря в Грецию. 

# Кораблекрушения

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