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Суд Вильнюса постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента

13 августа 2021 12:26
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Новости Литвы. Вильнюсский суд постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента Литвы. Таким образом удовлетворена просьба прокуроров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд Вильнюса постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента-1

Многотысячная акция протеста против принудительной вакцинации и ограничений в отношении непривитых 10 августа переросла в столкновения с полицией. 

Суд Вильнюса постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента-4

Тогда пострадали 18 сотрудников полиции, были задержаны 26 человек. 9 из них взяты под стражу. Половина из тех, кто попал за решетку – безработные, треть – с судимостью.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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