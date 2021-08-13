Суд Вильнюса постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента

Многотысячная акция протеста против принудительной вакцинации и ограничений в отношении непривитых 10 августа переросла в столкновения с полицией.

Тогда пострадали 18 сотрудников полиции, были задержаны 26 человек. 9 из них взяты под стражу. Половина из тех, кто попал за решетку – безработные, треть – с судимостью.