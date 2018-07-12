Суд США признал необходимость возвращения детей в семьи, которые были задержаны на границе Мексики

Новости США. В США 12 июля дети мигрантов возрастом до пяти лет воссоединятся с родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что данное решение принято в связи с постановлением судьи из Сан-Диего, согласно которому властям США следует в течение 30 дней со дня оглашения результата обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. Крайний срок исполнения решения истекает сегодня.