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Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

20 декабря 2023 07:37
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Судом штата Колорадо вынесено решение о запрете на участие экс-президента США Дональда Трампа в местных выборах, пишет ТАСС.

Так, по решению Верховного суда штата Колорадо, бывший президент Америки не будет иметь возможность принимать участие в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году. 

Решение суда обосновывается тем, что 3-й раздел 14-й поправки к конституции подразумевает запрет на возможность лицу занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, «потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам».

После Гражданской войны в США 1861-1865 годов в Основной закон были внесены изменения, которые были направлены на ограничение в правах политиков, участвовавших в вооруженных противостояниях на стороне рабовладельческих штатов Юга.

# Международная политика # Дональд Трамп

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