Суд может признать Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Суд штата Нью-Йорк отклонил прошение защиты экс-президента США Дональда Трампа о прекращении дела, пишет ТАСС.

Прокуратура штата Нью-Йорк в сентябре 2022 года направила в суд иск о мошенничестве в отношении Дональда Трампа и его компании Trump Organization. Компания экс-президента Штатов обвиняется в предоставлении не соответствующих действительности данных о стоимости активов, что способствовало получению более лояльных условий страхования и кредитования. Ходатайство защиты Дональда Трампа о прекращении дела судом Нью-Йорка было отклонено.

Суд начнет рассмотрение дела по существу 2 октября 2023 года. Процесс продлится до декабря 2023 года. В рамках гражданского дела Трампу не грозит тюремное заключение, экс-президент может и далее продолжать политическую деятельностью.