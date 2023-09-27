Прямой эфир

Суд может признать Дональда Трампа виновным в мошенничестве

27 сентября 2023 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Суд штата Нью-Йорк отклонил прошение защиты экс-президента США Дональда Трампа о прекращении дела, пишет ТАСС.

Прокуратура штата Нью-Йорк в сентябре 2022 года направила в суд иск о мошенничестве в отношении Дональда Трампа и его компании Trump Organization. Компания экс-президента Штатов обвиняется в предоставлении не соответствующих действительности данных о стоимости активов, что способствовало получению более лояльных условий страхования и кредитования. Ходатайство защиты Дональда Трампа о прекращении дела судом Нью-Йорка было отклонено.

Суд начнет рассмотрение дела по существу 2 октября 2023 года. Процесс продлится до декабря 2023 года. В рамках гражданского дела Трампу не грозит тюремное заключение, экс-президент может и далее продолжать политическую деятельностью.

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Спикер палаты общин Канады уходит в отставку из-за скандала с эсэсовцем
27 сентября 2023 06:47

Спикер палаты общин Канады уходит в отставку из-за скандала с эсэсовцем

В Европарламенте заявили, что Украина вряд ли станет членом ЕС до 2029-го
27 сентября 2023 06:40

В Европарламенте заявили, что Украина вряд ли станет членом ЕС до 2029-го

Лондон стал самым медленным городом в мире – скорость автомобилей в час пик не выше 14 км/ч
27 сентября 2023 06:24

Лондон стал самым медленным городом в мире – скорость автомобилей в час пик не выше 14 км/ч