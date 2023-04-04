Студенты и школьники в США потребовали оградить их от стрельбы во время занятий

Новости США. Тысячи студентов и школьников прошли маршем по улицам города Нэшвилл в штате Теннеси, с требованием обеспечить им безопасность во время занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собравшись у здания местного правительства, они призвали власти положить конец насилию с применением оружия и ужесточить правила его продажи. Эта акция стала реакцией американцев на недавний трагический инцидент. Неделю назад вооруженная двумя винтовками и пистолетами женщина устроила стрельбу в городской школе, жертвами которой стали шесть человек, в том числе трое детей. Однако, несмотря на очередной случай массовой стрельбы, местные законодатели отложили рассмотрение закона, который бы усилил контроль над продажей оружия в штате. Для справки – только с начала 2023 года в американских школах произошло без малого 90 подобных инцидентов.