Строят баррикады, совершают поджоги. В Чили не утихают протесты из-за убийства уличного артиста

Новости Чили. В Чили не утихают массовые протесты. Очередную акцию в столице страны Сантьяго разогнали водометами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для митингов стала гибель уличного артиста. 25-летний жонглер с мачете отказался предъявить документы и попытался скрыться от правоохранителей. В итоге один из офицеров открыл огонь. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В полиции при этом заявили, что сотрудник действовал в рамках допустимой самозащиты.