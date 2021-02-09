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Строят баррикады, совершают поджоги. В Чили не утихают протесты из-за убийства уличного артиста

09 февраля 2021 09:37
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Новости Чили. В Чили не утихают массовые протесты. Очередную акцию в столице страны Сантьяго разогнали водометами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строят баррикады, совершают поджоги. В Чили не утихают протесты из-за убийства уличного артиста-1

Поводом для митингов стала гибель уличного артиста. 25-летний жонглер с мачете отказался предъявить документы и попытался скрыться от правоохранителей. В итоге один из офицеров открыл огонь. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В полиции при этом заявили, что сотрудник действовал в рамках допустимой самозащиты.

Строят баррикады, совершают поджоги. В Чили не утихают протесты из-за убийства уличного артиста-4

Протестующие уже несколько дней устраивают на улицах погромы – строят баррикады, совершают поджоги и бросают в полицейских камни. В ответ стражи порядка применяют спецсредства.

Офицер, причастный к инциденту, задержан. Ведется расследование.

# Акции протеста # Фотофакт

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