Строительные леса вокруг Нотр-Дам-де-Пари демонтируют

Новости Франции. В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Металлическая конструкция для реставрационных работ состоит из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн. Она установлена ещё до трагического пожара в апреле 2019 года и в результате возгорания оказалась сильно повреждена. Чтобы не допустить её разрушения, пришлось установить вокруг ещё одни леса.
Демонтаж проведут две команды промышленных альпинистов по пять человек в каждой. Предполагается, что этот процесс займёт всё лето. По словам настоятеля Нотр-Дама, только после завершения этого этапа можно будет сказать, что собор спасен.