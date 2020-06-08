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Строительные леса вокруг Нотр-Дам-де-Пари демонтируют

08 июня 2020 14:03
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Новости Франции. В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительные леса вокруг Нотр-Дам-де-Пари демонтируют-1

Металлическая конструкция для реставрационных работ состоит из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн. Она установлена ещё до трагического пожара в апреле 2019 года и в результате возгорания оказалась сильно повреждена. Чтобы не допустить её разрушения, пришлось установить вокруг ещё одни леса.

Строительные леса вокруг Нотр-Дам-де-Пари демонтируют-4

Демонтаж проведут две команды промышленных альпинистов по пять человек в каждой. Предполагается, что этот процесс займёт всё лето. По словам настоятеля Нотр-Дама, только после завершения этого этапа можно будет сказать, что собор спасен.

# Архитектура # Фотофакт

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