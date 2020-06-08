Строительные леса вокруг Нотр-Дам-де-Пари демонтируют

Новости Франции. В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Металлическая конструкция для реставрационных работ состоит из 40 тысяч деталей общим весом в 200 тонн. Она установлена ещё до трагического пожара в апреле 2019 года и в результате возгорания оказалась сильно повреждена. Чтобы не допустить её разрушения, пришлось установить вокруг ещё одни леса.