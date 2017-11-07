Стрельба в Техасе: в церкви находилась теща нападавшего

Новости США. Новые подробности резонансного дела о стрельбе в Техасе появляются в американских СМИ. Стало известно, что приобрести огнестрельное оружие преступник смог из-за ошибки ВВС США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они не сообщили ФБР о прошлом злоумышленника.

Случай бытового насилия со стороны мужчины не был внесен в базу данных Национального центра информации о преступности. Кроме того, выяснилось – причина массовой гибели людей кроется в семейном конфликте. В тот день в церкви находилась теща стрелка, которая не раз жаловалась на угрозы со стороны зятя.