Стрельба в США: мужчина открыл огонь по сотрудникам скорой помощи

Новости США. Стрельба в американском штате Аризона. В городе Тусон в результате серии нападений погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный мужчина подъехал на автомобиле и открыл огонь по сотрудникам скорой помощи. После чего направился к горящему неподалеку зданию и там начал стрелять по пожарным и прохожим. Попытка скрыться не удалась. Началась перестрелка. Подозреваемый с тяжелым ранением доставлен в больницу. На данный момент известно лишь, что мужчине 35 лет. Мотивы его действий и обстоятельства происшествия устанавливаются.