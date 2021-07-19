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Стрельба в США: мужчина открыл огонь по сотрудникам скорой помощи

19 июля 2021 11:32
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Новости США. Стрельба в американском штате Аризона. В городе Тусон в результате серии нападений погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в США: мужчина открыл огонь по сотрудникам скорой помощи-1

Неизвестный мужчина подъехал на автомобиле и открыл огонь по сотрудникам скорой помощи. После чего направился к горящему неподалеку зданию и там начал стрелять по пожарным и прохожим. Попытка скрыться не удалась. Началась перестрелка. Подозреваемый с тяжелым ранением доставлен в больницу. На данный момент известно лишь, что мужчине 35 лет. Мотивы его действий и обстоятельства происшествия устанавливаются.

# Стрельба в США # Фотофакт

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