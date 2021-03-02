Стрельба в школе в США. 15-летний подросток находится в критическом состоянии

Новости США. В американском штате Арканзас в результате стрельбы в школе ранения получил 15-летний подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

ЧП произошло во время перемены. Огонь открыл одногодка жертвы, который также учится в этом образовательном учреждении. После нападения подозреваемый попытался скрыться. Сейчас он задержан и находится в центре заключения для несовершеннолетних. Мотивы действий подростка выясняются. По мнению правоохранителей, атака была спланирована заранее.