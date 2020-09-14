Прямой эфир

Стрельба в Нью-Джерси: два человека погибли, шестеро ранены

14 сентября 2020 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Трагедия в американском штате Нью-Джерси. Неизвестные открыли огонь по людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Нью-Джерси: два человека погибли, шестеро ранены-1

Инцидент произошел в городе Нью-Брансуик. Два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.

Стрельба в Нью-Джерси: два человека погибли, шестеро ранены-4

По словам очевидцев, четверо вооруженных мужчин подъехали на машине к частному дому, во дворе которого проходила вечеринка. Преступники достали оружие и начали стрелять по людям, после чего скрылись.

Личности нападавших пока не установлены. Причины их действий неизвестны.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Шри-Ланки продлили запрет на въезд туристов до октября
14 сентября 2020 07:51

Власти Шри-Ланки продлили запрет на въезд туристов до октября

США планируют сократить постоянный контингент войск в Афганистане
14 сентября 2020 07:32

США планируют сократить постоянный контингент войск в Афганистане

Столицу Франции громят «жёлтые жилеты». Что сейчас происходит на улицах Парижа?
13 сентября 2020 20:54

Столицу Франции громят «жёлтые жилеты». Что сейчас происходит на улицах Парижа?