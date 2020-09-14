Стрельба в Нью-Джерси: два человека погибли, шестеро ранены

Новости США. Трагедия в американском штате Нью-Джерси. Неизвестные открыли огонь по людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в городе Нью-Брансуик. Два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.

По словам очевидцев, четверо вооруженных мужчин подъехали на машине к частному дому, во дворе которого проходила вечеринка. Преступники достали оружие и начали стрелять по людям, после чего скрылись.

Личности нападавших пока не установлены. Причины их действий неизвестны.