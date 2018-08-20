Стрельба у здания городского совета в Харькове: погибли полицейский и злоумышленник

Новости Украины. Правоохранители Харькова выясняют причины ночной стрельбы у здания городского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Правоохранители Харькова выясняют причины ночной стрельбы у здания городского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный мужчина ранил охранника учреждения и одного из полицейских, прибывших на вызов о стрельбе. Патрульные были вынуждены открыть ответный огонь. Злоумышленник, по уточнённым данным, был ликвидирован.
Пострадавших доставили в больницу, однако спасти полицейского не удалось. Следователи предполагают, что у стрелка были проблемы с психикой, однако рассматриваются и другие версии.