Стрельба у здания городского совета в Харькове: погибли полицейский и злоумышленник

Новости Украины. Правоохранители Харькова выясняют причины ночной стрельбы у здания городского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный мужчина ранил охранника учреждения и одного из полицейских, прибывших на вызов о стрельбе. Патрульные были вынуждены открыть ответный огонь. Злоумышленник, по уточнённым данным, был ликвидирован.