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Стрельба у здания городского совета в Харькове: погибли полицейский и злоумышленник

20 августа 2018 12:33
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Новости Украины. Правоохранители Харькова выясняют причины ночной стрельбы у здания городского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба у здания городского совета в Харькове: погибли полицейский и злоумышленник-1

Неизвестный мужчина ранил охранника учреждения и одного из полицейских, прибывших на вызов о стрельбе. Патрульные были вынуждены открыть ответный огонь. Злоумышленник, по уточнённым данным, был ликвидирован.

Стрельба у здания городского совета в Харькове: погибли полицейский и злоумышленник-4

Пострадавших доставили в больницу, однако спасти полицейского не удалось. Следователи предполагают, что у стрелка были проблемы с психикой, однако рассматриваются и другие версии.

# Стрельба # Фотофакт

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