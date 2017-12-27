Стрельба на фабрике в Москве: полиция опровергла данные о захвате заложников

Новости России. В Москве на территории фабрики «Меньшевик» произошла стрельба.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Москвы, бывший собственник предприятия открыл стрельбу из-за конфликта с руководителем. В результате инцидента погиб один человек.

Ранее появлялась информация о том, что на фабрике произошел захват заложников. По информации правоохранителей, данные сведения не соответствуют действительности.

По информации СК, подозреваемый находится на территории фабрики,сейчас его пытаются задержать, а он оказывает сопротивление.