Стражи порядка в Вильнюсе остановили мужчину из-за георгиевской ленты

Эти майские дни, безусловно, серьезнейший тест на политическую чистоплотность, да и просто на человечность для тех, кто стоит у руля Евросоюза, где переписывание истории и всяческие попытки власть имущих принизить значение подвига советского солдата ложатся в основу государственной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это та Европа, где поклониться подвигу народа-освободителя, принести цветы, надеть георгиевскую ленточку или отправить поздравительную открытку с Днем Победы родственнику в социальных сетях или месседжерах считается жестким правонарушением со всеми вытекающими последствиями.

Так, на кладбище Антакальнис в Вильнюсе стражи порядка остановили мужчину – у него была ленточка и гвоздики для могил предков.

Тут же, у захоронения, произошел конфликт. Сторонники Украины пытались сорвать возложение и предъявили мужчине претензии за русскую символику на одежде.