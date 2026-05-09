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Стражи порядка в Вильнюсе остановили мужчину из-за георгиевской ленты

09 мая 2026 14:05
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Эти майские дни, безусловно, серьезнейший тест на политическую чистоплотность, да и просто на человечность для тех, кто стоит у руля Евросоюза, где переписывание истории и всяческие попытки власть имущих принизить значение подвига советского солдата ложатся в основу государственной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

И это та Европа, где поклониться подвигу народа-освободителя, принести цветы, надеть георгиевскую ленточку или отправить поздравительную открытку с Днем Победы родственнику в социальных сетях или месседжерах считается жестким правонарушением со всеми вытекающими последствиями. 

Так, на кладбище Антакальнис в Вильнюсе стражи порядка остановили мужчину – у него была ленточка и гвоздики для могил предков. 

Тут же, у захоронения, произошел конфликт. Сторонники Украины пытались сорвать возложение и предъявили мужчине претензии за русскую символику на одежде.

Стражи порядка в Вильнюсе остановили мужчину из-за георгиевской ленты-2

У меня и флаг есть, и русская шапка, и футболка, есть даже белорусские и литовские. А вы не носите литовскую одежду, а стоите сейчас в украинской. Это вам должно быть стыдно, потому что вы были рождены на литовской земле.

Вокруг кладбища полицейские кордоны. Похожая ситуация складывается во всей Западной Европе. 

Так, в Варшаве на кладбище советских воинов проукраинские активисты попытались сорвать церемонию возложения цветов. Они пришли с русофобскими плакатами и включили оскорбительные песни. 

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# День Победы # Международная политика

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