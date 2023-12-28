Страны Запада закрывают неугодные им СМИ

Национальный совет по СМИ Латвии заблокировал сайты, связанные с российскими информресурсами. А совет по телевидению и радио Молдовы отозвал лицензию на вещание двух телеканалов из-за отсутствия так называемого правильного информирования и местных программ. Но эти действия вряд ли приведут к особому улучшению нацбезопасности стран, наоборот, могут вызвать еще больше недовольства среди населения.