Страны Запада закрывают неугодные им СМИ

Западные демократические режимы закрывают недружественные им издания. Власти ограничивают доступ к оппозиционным ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Западные демократические режимы закрывают недружественные им издания. Власти ограничивают доступ к оппозиционным ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный совет по СМИ Латвии заблокировал сайты, связанные с российскими информресурсами. А совет по телевидению и радио Молдовы отозвал лицензию на вещание двух телеканалов из-за отсутствия так называемого правильного информирования и местных программ. Но эти действия вряд ли приведут к особому улучшению нацбезопасности стран, наоборот, могут вызвать еще больше недовольства среди населения.