Прямой эфир

Страны Запада закрывают неугодные им СМИ

28 декабря 2023 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Западные демократические режимы закрывают недружественные им издания. Власти ограничивают доступ к оппозиционным ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Страны Запада закрывают неугодные им СМИ-1

Национальный совет по СМИ Латвии заблокировал сайты, связанные с российскими информресурсами. А совет по телевидению и радио Молдовы отозвал лицензию на вещание двух телеканалов из-за отсутствия так называемого правильного информирования и местных программ. Но эти действия вряд ли приведут к особому улучшению нацбезопасности стран, наоборот, могут вызвать еще больше недовольства среди населения.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В США за год расстреляли более 42 тыс. человек
28 декабря 2023 19:56

В США за год расстреляли более 42 тыс. человек

Немецкие врачи в знак протеста уходят на зимние праздники
28 декабря 2023 19:25

Немецкие врачи в знак протеста уходят на зимние праздники

ЦАХАЛ обстрелял больницу в Хан-Юнисе
28 декабря 2023 19:24

ЦАХАЛ обстрелял больницу в Хан-Юнисе