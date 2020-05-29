Страны продолжают ослаблять карантинные меры. Какая ситуация в Великобритании, Москве, Черногории и Франции?

Новости мира. Во многих странах очередной этап послаблений карантинных ограничений начнется со следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день лета в Великобритании откроют школы и рынки. В Москве возобновят работу торговые центры и несколько десятков тысяч предприятий.

А на территорию Черногории смогут въезжать граждане из 26 стран. Речь идет о тех государствах, где показатель активных случаев заражения составляет менее 25 на 100 тысяч человек.