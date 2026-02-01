Эстония, Латвия и Литва вновь делают ставку на милитаризацию под чутким руководством НАТО. Накануне министры обороны этих стран подписали соглашение о создании единого пространства военной мобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ полностью снимает ограничения на перемещение войск в пределах региона, включая натовские контингенты. Власти Прибалтийских стран заявляют, что это нужно для сдерживания мнимой российской агрессии и укрепления восточного фланга Альянса. По словам экспертов, это шаг к полной утрате суверенитета и превращению региона в милитаристский плацдарм.