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Страны Прибалтики подписали соглашение о создании единого пространства военной мобильности

01 февраля 2026 07:39
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Эстония, Латвия и Литва вновь делают ставку на милитаризацию под чутким руководством НАТО. Накануне министры обороны этих стран подписали соглашение о создании единого пространства военной мобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ полностью снимает ограничения на перемещение войск в пределах региона, включая натовские контингенты. Власти Прибалтийских стран заявляют, что это нужно для сдерживания мнимой российской агрессии и укрепления восточного фланга Альянса. По словам экспертов, это шаг к полной утрате суверенитета и превращению региона в милитаристский плацдарм.

# Международная политика

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