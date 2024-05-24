Страны Прибалтики договорились ежегодно выделять Украине не менее 0,25% ВВП

Страны Прибалтики договорились ежегодно выделять Киеву не менее четверти процента ВВП на безопасность и оборону. Сообщение опубликовано на сайте Минобороны Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем отмечается, что поддержка Украины должна оставаться одним из главных приоритетов союзников. Однако министры обороны Прибалтийских стран включили в круг важнейших для себя и другие направления. Среди них наращивание мощности и развитие балтийской линии обороны. Главы оборонных ведомств Литвы, Латвии и Эстонии согласились, что совместные закупки и учения будут этому способствовать.