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Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти

01 мая 2020 13:25
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Новости мира. Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 мая общая добыча уменьшится почти на 10 миллионов баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти -1

Такое решение было принято странами альянса, чтобы избежать коллапса на рынке. Каждое государство в течение мая-июня откажется примерно от 20 % добычи.

Кроме того, была предпринята попытка привлечь к добровольному снижению США, Канаду, Бразилию и Норвегию. Однако согласилась пойти на встречу странам ОПЕК+ только Норвегия.

Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти -4

Пандемия вызвала сильнейшее в истории падение потребления энергоресурсов в мире. По прогнозам специалистов, спрос на нефть во втором квартале 2020 года значительно упадет. Принимаемые меры направлены на то, чтобы избежать немедленного переполнения хранилищ.

# Международная политика # Фотофакт

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