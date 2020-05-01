Новости мира. Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 мая общая добыча уменьшится почти на 10 миллионов баррелей в сутки.

Такое решение было принято странами альянса, чтобы избежать коллапса на рынке. Каждое государство в течение мая-июня откажется примерно от 20 % добычи.

Кроме того, была предпринята попытка привлечь к добровольному снижению США, Канаду, Бразилию и Норвегию. Однако согласилась пойти на встречу странам ОПЕК+ только Норвегия.