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Страны НАТО сталкиваются со сложностями при вербовке военных

26 июня 2024 13:07
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Страны Североатлантического альянса начали испытывать проблемы при наборе военных, также сложности могут возникнуть в случае мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

В материале сказано, что в распоряжении европейских стран Альянса есть 1,9 миллиона солдат. Данный контингент, как оценивает FT, достаточен для противодействия ВС России.

Также издание указывает, что, согласно новым оборонительным планам, потребуется дополнительное привлечение 300 тысяч военных. А с этим, по мнению FT, у европейцев возникнут проблемы.

Газета также указывает, что дефицит кадров – проблема для Германии, Великобритании, Франции, Италии.

# Международная политика

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