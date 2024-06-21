Страны НАТО планируют договориться об увеличении военного производства – Столтенберг

Но многие не стали дожидаться соглашения и решили пополнить запасы техники и оружия прямо сейчас. Так, крупнейшее в Германии предприятие военно-промышленного комплекса – объявило о получении самого большого в своей в своей истории заказа на снаряды, общей стоимостью 8,5 миллиарда евро. Заказчики – министерства обороны ФРГ, Нидерландов, Эстонии и Дании. Кроме того, бундесвер планирует купить 105 танков новейшей модели на сумму три миллиарда евро. Часть из них отправят в Литву, где они поступят на вооружение размещенной там немецкой бригады. А в Норвегии накануне открылся новый ракетный завод, который будет выпускать боеприпасы для военных кораблей и истребителей армий стран НАТО.

Эстония также решила укрепить свою армию новым оружием. Она закупит во Франции 12 самоходных артиллерийских установок. Новая техника обойдется Таллину в 108 миллионов евро. Первые 6 установок прибудут в страну уже к концу года, в целом поставки продлятся до середины 2025-го.