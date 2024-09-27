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Страны Глобального Юга создадут платформу для решения украинского вопроса

27 сентября 2024 08:09
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Диалог и переговоры – единственный путь к урегулированию кризисов. Страны Глобального Юга создадут платформу под названием «Друзья мира» для решения украинского вопроса. С таким заявлением в Нью-Йорке, где в эти дни проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН, выступил министр иностранных дел Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Глобального Юга создадут платформу для решения украинского вопроса-2

С инициативой выступили КНР и Бразилия и к проекту уже пожелали присоединиться другие страны Глобального Юга. Идея подобной площадки зародилась в мае этого года. Тогда по итогам консультаций главы МИД КНР и спецпредставителя президента Бразилии было опубликовано совместное заявление, в тексте которого указали, что диалог и переговоры – единственный путь к урегулированию украинского кризиса. 

Любопытно, что в Москве мирную инициативу одобрили, тогда как в Киеве план резко раскритиковали и назвали «деструктивным». 

# Международная политика

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