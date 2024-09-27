Все больше стран стремятся разрешить украинский кризис в связи с растущей угрозой его эскалации, сообщил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь. Об этом пишет РИА Новости.

Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать площадку «Друзей мира» для урегулирования украинского кризиса. КНР и Бразилия выработали шесть пунктов консенсуса, получившего поддержку международного сообщества.

Тажке все чаще звучат призывы к установлению мира и переговорам, и все больше стран Глобального Юга выступают за создание условий для мира.