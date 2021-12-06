Страны Евросоюза в 2020 году потратили на оборону 198 млрд евро

Страны Евросоюза в 2020 году потратили на оборону 198 миллиардов евро, что является рекордом. Это на 5 % больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траты на подготовку к возможной войне составили 1,5 % от объема производства 26 стран ЕС. Этой цифры долго ждали Соединенные Штаты. Они добиваются, чтобы для их союзников по НАТО этот показатель вырос до 2 %. При этом расходы на коллективную оборону Европейского союза продолжают снижаться. За 2020 год они составили чуть более 4,1 миллиарда евро, что на 13 % меньше, чем в 2019 году.