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Страны Европы ждёт серьёзный экономический спад в ближайшие два года – ОЭСР

02 мая 2024 17:20
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Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития спрогнозировали устойчивый рост мирового производства на следующие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно отчету, глобальные финансовые перспективы начали улучшаться практически повсеместно, но не в странах Европы. Среди аутсайдеров оказались Германия, Франция и др угие государства Евросоюза.

Страны Европы ждёт серьёзный экономический спад в ближайшие два года – ОЭСР-1

Страны «большой двадцатки» будут сильно отставать в экономическом потенциале от остального мира из-за масштабного кризиса, отмечают эксперты. Войти в состояние технической рецессии в скором времени может Германия, что усугубит и так плачевную ситуацию в стране. Многие инвесторы уходят из-за нерентабельности предприятий, энергоресурсы становятся роскошью, а уровень инфляции подлетел до таких небывалых высот, что немцам приходится тщательнее планировать покупки.

С 2019 года стоимость товаров в стране выросла на 17 %, цены на хлеб увеличились более чем на треть. По прогнозам финансистов, даже несмотря на все старания коллективного Запада ограничить в торговле Россию, Китай и Иран, в следующие несколько лет именно страны – участницы БРИКС+ укрепят свои позиции. Только за 2024 год их экономики прибавят практически 5 %.

# Кризис в ЕС

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