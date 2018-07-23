Страны ЕС помогут Швеции в тушении масштабных лесных пожаров

Новости Швеции. Страны ЕС откликнулись на призыв о помощи Швеции, которая уже несколько недель безуспешно борется с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Страны ЕС откликнулись на призыв о помощи Швеции, которая уже несколько недель безуспешно борется с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны-участницы объединения направили 240 специалистов и несколько десятков единиц техники для тушения 50 очагов воспламенения, зафиксированных по всей территории государства. В их числе огнеборцы из Польши, Франции, Германии и Дании.
Причина распространения и возникновения возгораний – сухая, засушливая погода. На значительной части Швеции температура воздуха достигает 30 градусов.