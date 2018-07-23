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Страны ЕС помогут Швеции в тушении масштабных лесных пожаров

23 июля 2018 19:37
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Новости Швеции. Страны ЕС откликнулись на призыв о помощи Швеции, которая уже несколько недель безуспешно борется с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС помогут Швеции в тушении масштабных лесных пожаров-1

Страны-участницы объединения направили 240 специалистов и несколько десятков единиц техники для тушения 50 очагов воспламенения, зафиксированных по всей территории государства. В их числе огнеборцы из Польши, Франции, Германии и Дании.

Причина распространения и возникновения возгораний – сухая, засушливая погода. На значительной части Швеции температура воздуха достигает 30 градусов.

# Пожар # Фотофакт

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