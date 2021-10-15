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Страны ЕС обеднеют? В ООН сделали неутешительный прогноз

15 октября 2021 19:25
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В ООН заявили об угрозе бедности из-за топливного кризиса в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он больнее всего ударит по экономикам менее богатых стран Евросоюза.  

Страны ЕС обеднеют? В ООН сделали неутешительный прогноз-1

Там уже возникла ситуация, когда счета за коммуналку для людей слишком высоки. Как заявили в ООН, «если расходы на электроэнергию в домохозяйстве превышают 10 % от семейного дохода, то это приведет к энергетической бедности».  

Страны ЕС обеднеют? В ООН сделали неутешительный прогноз-4

Но, похоже, пора говорить об этой ситуации уже в настоящем времени, а не в будущем. Несколько стан ЕС обсуждают, как и чем помочь семьям, попавшим в энергетическую ловушку. В Германии, например, жителям сделают скидку на электричество, на что из бюджета уйдет около 4 миллиардов евро.  

# Экономика # Фотофакт

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