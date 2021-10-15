Страны ЕС обеднеют? В ООН сделали неутешительный прогноз

В ООН заявили об угрозе бедности из-за топливного кризиса в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он больнее всего ударит по экономикам менее богатых стран Евросоюза.

Там уже возникла ситуация, когда счета за коммуналку для людей слишком высоки. Как заявили в ООН, «если расходы на электроэнергию в домохозяйстве превышают 10 % от семейного дохода, то это приведет к энергетической бедности».