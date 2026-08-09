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Страны ЕС могут остаться без отопления из-за отказа Германии закупать газ

09 августа 2026 08:15
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Германия рискует остаться без газа в разгар осени. Сентябрьский ценовой шок и пустые хранилища уже к ноябрю – новые реалии, которыми европейцев пугают собственные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС могут остаться без отопления из-за отказа Германии закупать газ-2

Немецкие подземные хранилища заполнены менее чем на половину. Год назад было на 15% больше. Это исторически низкий уровень. Европа потратила на летнее охлаждение рекордный за последние несколько лет объем запасов топлива. В Берлине централизованно закупать газ для компенсации потерь отказались.

Последствия такого решения почувствует весь Евросоюз. Германия контролирует пятую часть всех хранилищ ЕС и обязана по договорам спасать соседей в случае необходимости. Поэтому пустые резервуары в ФРГ автоматически ударят по Австрии, Италии, Дании и Швейцарии.

# Новости Германии # Кризис в ЕС

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