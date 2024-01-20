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Страны Балтии построят линию обороны на границе с Беларусью и Россией

20 января 2024 10:04
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Эстония, Латвия и Литва договорились о планах по созданию общей Балтийской зоны безопасности на своей восточной границе. Решение об этом было принято министрами обороны этих стран в Риге. Об этом пишет РИА Новости.

«Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание общей Балтийской зоны обороны вдоль границы между Россией и Беларусью», – говорится в заявлении.

Зона включит в себя разнообразные объекты для обеспечения сдерживания и защиты от внешних военных угроз. 

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что уроки украинского конфликта показали потребность в подобных защитных сооружениях. В мирное время в зоне не будут размещены взрывчатые вещества или иные заградительные элементы.

Таллин намерен построить около 600 бункеров на восточных границах страны. При этом в Москве не раз подчеркивали, что РФ не представляет никакой угрозы для стран НАТО, но в случае необходимости готова к военному столкновению.

# Международная политика

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