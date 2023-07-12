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Странами G7 согласовано соглашение о гарантиях безопасности Украине

12 июля 2023 14:13
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Государства G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Такую информацию приводит Financial Times, пишет РИА Новости.

Гарантии предусматривают отправку Украине современной военной воздушной и морской техники. Киевские власти в ответ должны будут провести реформы. Речь и о гражданском контроле над военными. В документе также обозначен более плотный обмен разведывательными данными, расширение программ, которые касаются обучения украинских военных и развитие промышленных мощностей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 12 июля, заявил, что предоставление гарантии для Украины от G7 – это посягательство на безопасность Российской Федерации. Он подчеркнул, что такое решение может обернуться крайне негативными последствиями.
 

# Международная политика # Дмитрий Песков

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