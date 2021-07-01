Сторонников украинских неонацистов задержали в Белгороде. Они готовили вооружённые нападения

Новости России. В Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации, планировавших вооруженные нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У них изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Кроме того, обнаружена лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений.