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Сторонников украинских неонацистов задержали в Белгороде. Они готовили вооружённые нападения

01 июля 2021 17:13
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Новости России. В Белгороде задержали семерых сторонников украинской неонацистской организации, планировавших вооруженные нападения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонников украинских неонацистов задержали в Белгороде. Они готовили вооружённые нападения-1

У них изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Кроме того, обнаружена лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений.

Сторонников украинских неонацистов задержали в Белгороде. Они готовили вооружённые нападения-4

В отношении главаря радикальной ячейки дополнительно было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о реабилитации нацизма. Остальным вменяются статьи, связанные с экстремизмом и терроризмом.

# ЧП # Фотофакт

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