Столтенберг заявил, что США будут поддерживать Украину и НАТО в любом случае

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Соединенные Штаты останутся союзником Украины вне зависимости от исхода президентских выборах, подчеркнув сильную двухпартийную поддержку Киева в США. Он также подчеркнул, что такая же поддержка ожидает и сам альянс. Об этом пишет РИА Новости.

Столтенберг также отметил, что НАТО сможет внести большой вклад в обучение военных Украины и доставку оборудования.

Россия же считает, что поставка оружия Украине мешает процессу урегулирования и вовлекает страны НАТО в этот конфликт. По мнению министра иностранного дел России Сергея Лаврова, поставки оружия в Украину будут для России законной целью.