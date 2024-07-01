Прямой эфир

Столтенберг заявил, что США будут поддерживать Украину и НАТО в любом случае

01 июля 2024 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Соединенные Штаты останутся союзником Украины вне зависимости от исхода президентских выборах, подчеркнув сильную двухпартийную поддержку Киева в США. Он также подчеркнул, что такая же поддержка ожидает и сам альянс. Об этом пишет РИА Новости.

Столтенберг также отметил, что НАТО сможет внести большой вклад в обучение военных Украины и доставку оборудования.

Россия же считает, что поставка оружия Украине мешает процессу урегулирования и вовлекает страны НАТО в этот конфликт. По мнению министра иностранного дел России Сергея Лаврова, поставки оружия в Украину будут для России законной целью.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Средства ПВО уничтожили 18 беспилотников за ночь над Брянской областью
01 июля 2024 08:28

Средства ПВО уничтожили 18 беспилотников за ночь над Брянской областью

Демонстранты в Лионе забросали силовиков бутылками и петардами
01 июля 2024 08:22

Демонстранты в Лионе забросали силовиков бутылками и петардами

Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ через тоннель
01 июля 2024 08:12

Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ через тоннель