Столтенберг заявил, что Путин хочет запугать членов НАТО и Украину

Покидающий свой пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспокойстве за НАТО и за Украину в связи с тем, что российский лидер Владимир Путин предлагает обновить политику ядерного устрашения РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Столтенберга, это решение призвано запугать и устрашить Украину, а также сдержать поддержку этой страны.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – сказал он.

Путин предложил рассмотреть вопрос об обновлении ядерной политики на заседании Совета безопасности РФ, подчеркнув, что у России есть право применить ядерное оружие, если она подвергнется агрессии или если враг будет представлять значительную угрозу ее суверенитету.