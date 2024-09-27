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Столтенберг заявил, что Путин хочет запугать членов НАТО и Украину

27 сентября 2024 08:02
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Покидающий свой пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспокойстве за НАТО и за Украину в связи с тем, что российский лидер Владимир Путин предлагает обновить политику ядерного устрашения РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Столтенберга, это решение призвано запугать и устрашить Украину, а также сдержать поддержку этой страны.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – сказал он.

Путин предложил рассмотреть вопрос об обновлении ядерной политики на заседании Совета безопасности РФ, подчеркнув, что у России есть право применить ядерное оружие, если она подвергнется агрессии или если враг будет представлять значительную угрозу ее суверенитету.

# Йенс Столтенберг # Владимир Путин # НАТО # Оружие и боеприпасы # Международная политика

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