Столтенберг заявил, что НАТО против заморозки конфликта в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс против замораживания конфликта в Украине и условий соглашений, выдвинутых Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции в Германии, пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что хотя все желают окончания войны, но справедливый мир не может быть обеспечен путем замораживания конфликта или принятия соглашений, которые диктуются Россией. Это заявление стало первым после состоявшихся в Киеве и Москве переговоров между представителями африканских стран, на которых была предложена инициатива по урегулированию конфликта в Украине, содержащая идею прекращения военных действий.

