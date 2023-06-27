Столтенберг может задержаться на посту генсека НАТО еще на один год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, скорее всего, останется на своем посту еще на один год, сообщает EURACTIV со ссылкой на четырех представителей НАТО.

Столтенберг, возглавляющий Североатлантический альянс с октября 2014 года, должен был уйти в отставку этой осенью, но вместо этого останется еще на год. Скорее всего, его полномочия будут продлены в эту среду, 28 июня. Полномочия Столтенберга уже продлевались дважды – один раз на второй полный срок, а второй раз в марте 2022 года, сразу после начала спецоперации России в Украине.

Ни одно из последних имен, которые мелькали в СМИ в качестве потенциальных преемников – таких, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес – похоже, пока не смогли заручиться поддержкой 31 члена Альянса.

Уоллес был первым, кто исключил себя из гонки, предполагая, что Вашингтон хотел бы, чтобы Столтенберг остался на своем посту, сообщил журнал Economist в начале июня.