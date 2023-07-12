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Столтенберг: к 2035 году у КНР появятся боеголовки, которые смогут достичь Европы и США

12 июля 2023 15:08
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К 2035 году Китай намерен иметь 1500 ядерных боеголовок, которые смогут достичь территории НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Он особо подчеркнул, что безопасность является вопросом глобальным и не сводится к региональным рамкам. Также Столтенберг отметил усиление оборонных связей НАТО с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, указав на взаимосвязанность систем защиты. Он добавил, что последний ракетный запуск КНДР является угрозой для региона и глобальной стабильности. 

Ранее на Вильнюсском саммите страны-члены НАТО согласились совместно защищаться от угроз со стороны Китая, однако Столтенберг подчеркнул, что Китай не является противником и необходимо продолжать взаимодействие с Пекином.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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