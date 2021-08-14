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Столкновения националистов и полиции произошли у офиса Зеленского в Киеве

14 августа 2021 13:45
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Новости Украины. На Майдане радикалы организовали акцию «против капитуляции». После этого они выдвинулись под офис президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения националистов и полиции произошли у офиса Зеленского в Киеве-1

Причина их беспокойства – уголовные дела в отношении харьковского Нацкорпуса. Националисты привели с собой много молодежи в возрасте до 18 лет. Когда колонна дошла до офиса, где уже дежурили полицейские, начались беспорядки. Протестующие бросали файеры и дымовые шашки. Полиция применила слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали и правоохранители, и журналисты.

Столкновения националистов и полиции произошли у офиса Зеленского в Киеве-4

Националисты выкрикивали оскорбления в адрес полиции и Владимира Зеленского.

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

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