Столкновения между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне: четверо получили ножевые ранения

Новости США. В Вашингтоне во время акции протеста произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В Вашингтоне во время акции протеста произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четверо участников потасовки получили ножевые ранения. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Всего пострадали 8 человек, двое из которых – стражи правопорядка.
В ходе протестов задержали свыше 20 человек. Им предъявлены обвинения в нападении на полицейских.
Сам Трамп отметил, что в его поддержку собрались несколько тысяч человек, считающих, что итоги выборов надо пересмотреть.
Тем временем в столице Франции на прошедших 12 декабря акциях протеста задержали почти полторы сотни человек. Всего на улицы Парижа вышли более 26 тысяч жителей.
В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек
Группа агрессивно настроенных демонстрантов попыталась нарушить мирный характер манифестации. Несколько человек стали кидать в сотрудников полиции камни и булыжники. Правоохранителям в ответ пришлось применить водометы.