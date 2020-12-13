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Столкновения между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне: четверо получили ножевые ранения

13 декабря 2020 12:48
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Новости США. В Вашингтоне во время акции протеста произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне: четверо получили ножевые ранения-1

Четверо участников потасовки получили ножевые ранения. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Всего пострадали 8 человек, двое из которых – стражи правопорядка.

В ходе протестов задержали свыше 20 человек. Им предъявлены обвинения в нападении на полицейских.

Столкновения между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне: четверо получили ножевые ранения-4

Сам Трамп отметил, что в его поддержку собрались несколько тысяч человек, считающих, что итоги выборов надо пересмотреть.

Тем временем в столице Франции на прошедших 12 декабря акциях протеста задержали почти полторы сотни человек. Всего на улицы Парижа вышли более 26 тысяч жителей.

В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек

Группа агрессивно настроенных демонстрантов попыталась нарушить мирный характер манифестации. Несколько человек стали кидать в сотрудников полиции камни и булыжники. Правоохранителям в ответ пришлось применить водометы.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Фотофакт

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