Столкновения между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне: четверо получили ножевые ранения

Новости США. В Вашингтоне во время акции протеста произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо участников потасовки получили ножевые ранения. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Всего пострадали 8 человек, двое из которых – стражи правопорядка.

В ходе протестов задержали свыше 20 человек. Им предъявлены обвинения в нападении на полицейских.