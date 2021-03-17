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Столб дыма видно в нескольких километрах. В Калифорнии прогремел мощный взрыв, есть жертвы

17 марта 2021 11:11
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Новости США. Два человека погибли, еще один пострадал в результате мощного взрыва в Калифорнии. ЧП произошло в доме, где незаконно хранилась пиротехника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столб дыма видно в нескольких километрах. В Калифорнии прогремел мощный взрыв, есть жертвы-1

Ударной волной выбило окна расположенных рядом зданий. Вспыхнул пожар. Огромный столб дыма видно на расстоянии нескольких километров. Район ЧП оцеплен. Жителей призывают не приближаться к месту происшествия. В ликвидации возгорания задействованы около 50 человек.

# Взрыв # Фотофакт

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