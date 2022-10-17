«Стойкий полдень». НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию

Пентагон направил в Европу группу стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Маневры будут проходить в воздушном пространстве Бельгии, Великобритании, а также над Северным морем и продлятся до 30 октября. В НАТО заявили, что учение является плановым и боевое оружие на самолетах использоваться не будет. При этом бельгийская антиядерная коалиция потребовала от властей отменить учения на территории Бельгии. Так как они делают страну потенциальной мишенью в случае конфликта, особенно с учетом того, что в Брюсселе расположены штаб-квартира НАТО и главные институты ЕС. По данным Федерации американских ученых, США хранят на базах в Европе и Турции 100 ядерных авиабомб.