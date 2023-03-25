Прямой эфир

Стоимость жилья в Эстонии за год выросла почти на четверть

25 марта 2023 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. Рекордный рост цен на квартиры зафиксирован в Эстонии. По итогам 2022 года стоимость жилья выросла почти на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость жилья в Эстонии за год выросла почти на четверть-1

Таких показателей в стране не видели 15 лет, рассказали в департаменте статистики. И по мнению специалистов, это только начало. Эксперты уверены, что дома в Эстонии продолжат дорожать и обновлять ценовые рекорды.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жуткая авария в Гонконге. Пострадали около 100 человек
25 марта 2023 11:55

Жуткая авария в Гонконге. Пострадали около 100 человек

В ЕС решили усилить надзор за финансовыми учреждениями
25 марта 2023 11:52

В ЕС решили усилить надзор за финансовыми учреждениями

Европейский союз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским
25 марта 2023 11:22

Европейский союз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским