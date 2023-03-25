Стоимость жилья в Эстонии за год выросла почти на четверть

Новости Эстонии. Рекордный рост цен на квартиры зафиксирован в Эстонии. По итогам 2022 года стоимость жилья выросла почти на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таких показателей в стране не видели 15 лет, рассказали в департаменте статистики. И по мнению специалистов, это только начало. Эксперты уверены, что дома в Эстонии продолжат дорожать и обновлять ценовые рекорды.