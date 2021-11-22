Стоимость керосина растёт. Из-за этого «Аэрофлот» увеличивает топливный сбор

Новости России. «Аэрофлот» с 22 ноября увеличивает топливный сбор на внутренних и международных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с ростом стоимости керосина.

Как отметила пресс-секретарь авиакомпании, это вынужденное решение. Такие цены – это исторический максимум. В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50 % превышала значение 2020 года, а с октября перешагнула рубеж в 50 тысяч рублей за тонну.