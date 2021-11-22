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Стоимость керосина растёт. Из-за этого «Аэрофлот» увеличивает топливный сбор

22 ноября 2021 06:55
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Новости России. «Аэрофлот» с 22 ноября увеличивает топливный сбор на внутренних и международных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с ростом стоимости керосина.  

Стоимость керосина растёт. Из-за этого «Аэрофлот» увеличивает топливный сбор-1

Как отметила пресс-секретарь авиакомпании, это вынужденное решение. Такие цены – это исторический максимум. В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50 % превышала значение 2020 года, а с октября перешагнула рубеж в 50 тысяч рублей за тонну.  

Стоимость керосина растёт. Из-за этого «Аэрофлот» увеличивает топливный сбор-4

Ранее Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Министерство транспорта России с просьбой запретить авиакомпаниям брать плату за выбор мест в самолете при онлайн-регистрации. Ведь некоторые перевозчики навязывают плату за эту услугу, фактически объединяя ее с онлайн-регистрацией на рейс.  

# Авиасообщение # Юлия Спивакова # Юлия Бехтерева # Фотофакт

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