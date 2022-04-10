Стоимость билета – 55 миллионов долларов. На МКС впервые в истории отправились туристы

Три бизнесмена и инвестор из США, Израиля и Канады проведут на МКС восемь дней. Стоимость полёта для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в 55 миллионов долларов. Вновь прибывшие на орбиту привезли с собой два десятка научных и биомедицинских экспериментов для проведения их на борту МКС.