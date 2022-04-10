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Стоимость билета – 55 миллионов долларов. На МКС впервые в истории отправились туристы

10 апреля 2022 08:27
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Четверо космических туристов впервые в истории обживаются на Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стоимость билета – 55 миллионов долларов. На МКС впервые в истории отправились туристы-1

Три бизнесмена и инвестор из США, Израиля и Канады проведут на МКС восемь дней. Стоимость полёта для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в 55 миллионов долларов. Вновь прибывшие на орбиту привезли с собой два десятка научных и биомедицинских экспериментов для проведения их на борту МКС.  

# Космос # Фотофакт

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