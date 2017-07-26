Стихия охватила мир: есть жертвы, синоптики благоприятных прогнозов не дают
Франция и Португалия страдают от масштабных пожаров, Китай от наводнения, а на США вот-вот обрушится мощный ураган. Десятки тысяч человек по всему миру стали заложниками непогоды, есть жертвы и пострадавшие, многие вынуждены покинуть свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасательные службы не успевают справляться со стихиями, а синоптики, тем временем, благоприятных прогнозов не дают.
Ураган в Калифорнии, убийственная жара во Франции и сильнейшее наводнение в Китае. В мире складывается критическая ситуация с погодой.
Юг Европы охвачен лесными пожарами. Во Франции за последние сутки эвакуированы 10 тысяч местных жителей, 30 человек серьезно пострадали. Еще свыше 60 человек стали жертвами стихии в Португалии. Огонь в буквальном смысле распространяется со скоростью ветра, а высокая температура воздуха этому только способствует. На ликвидацию возгораний привлечены 2 тысячи пожарных, огонь тушат и с воздуха, однако справиться с ним пока не удается.
Карлос, мэр Калеты (Португалия):
Мы очень надеемся, что худшее позади, все надежды на погодные условия. Если температура упадет и стихнет ветер, ситуация будет под контролем.
Италия тоже во власти стихии, горят окраины Рима. Синоптики отмечают, что такой аномальной жары в стране не было уже 2 сотни лет. В результате засухи начали мелеть водоемы. Власти страны решили пойти на крайние меры. Уже 27 июля в регионе начнут отключение воды, воспользоваться ею можно будет лишь несколько часов в сутки. Местные жители в панике.
Кристина, житель Рима (Италия):
Такого у нас еще никогда не было, это первый раз. Это приносит большие неудобства. И я очень надеюсь, что время от времени в регионе водоснабжение все же будет.
Антонио, житель Рима (Италия):
Воды очень мало, потому что за последние два-три месяца не было дождя, особенно на юге Италии. Поэтому сейчас мы должны быть предельно осторожны при использовании воды, это экстренные меры.
Досталось и жителям Ватикана: ради экономии воды там впервые отключили фонтаны. Горожане лишены одного из самых доступных способов освежиться, а туристы – возможности полюбоваться достопримечательностью.
А пока в Италии с водой дефицит, Китай превратился в каналы, по которым текут бурные потоки. Проливные дожди продолжаются уже несколько дней. На одной из рек прорвало дамбу, вода хлынула в населенные пункты. Стихия сметает все на своем пути. К этому времени эвакуированы десятки тысяч человек. К местным вокзалам невозможно подобраться. Многие пытаются покинуть опасные районы, поэтому в буквальном смысле штурмуют железнодорожные станции.
К экстремальным условиям готовятся и жители Соединенных Штатов. На Калифорнию надвигается разрушительный ураган Хилари. Под удар могут попасть и соседние штаты. Синоптики предполагают, что скорость ветра будет достигать 200 км/час. А это может привести к катастрофическим последствиям.