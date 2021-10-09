Статую Христа в Рио-де-Жанейро «засыпали» мусором в знак протеста против загрязнения мирового океана

Новости Бразилии. Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро «засыпали» мусором в знак протеста против загрязнения мирового океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Световая инсталляция привлекла внимание к глобальным проблемам экологии. Угрозу несет прежде всего пластик. По данным ООН, ежегодно в воду его попадает более 8 миллионов тонн. При таких темпах к 2050 году в океане будет больше пластмассы, чем рыбы.