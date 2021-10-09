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Статую Христа в Рио-де-Жанейро «засыпали» мусором в знак протеста против загрязнения мирового океана

09 октября 2021 12:04
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Новости Бразилии. Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро «засыпали» мусором в знак протеста против загрязнения мирового океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статую Христа в Рио-де-Жанейро «засыпали» мусором в знак протеста против загрязнения мирового океана-1

Световая инсталляция привлекла внимание к глобальным проблемам экологии. Угрозу несет прежде всего пластик. По данным ООН, ежегодно в воду его попадает более 8 миллионов тонн. При таких темпах к 2050 году в океане будет больше пластмассы, чем рыбы.

# Экология # Фотофакт

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