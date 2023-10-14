Украинский лидер Владимир Зеленский находится на грани в свете событий на передовой и сокращения помощи от западных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на Statesman.

В публикации говорится, что в Киеве хотел и быстро завершить боевые действия, однако сейчас уже ребром стоит вопрос о выживании. Кроме этого, Зеленский акцентирует внимание на том, что украины должны научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль.

При этом подчеркивается, что главное отличие Украины от Запада в том, что Израиль самостоятельно производит боеприпасы для своих Вооруженных сил.

В статье отмечается, что давно ожидаемое украинской армией контрнаступление идет на спад и не способствует отвоеванию территорий. Для Европейского Союза риски велики, так как европейские государства не могут признать конфликт как новую реальность.

Усталость от конфликта и соображения экономического характера лишают Украину поддержки со стороны Запада, считают журналисты. С начала июня украинские Вооруженные силы пытаются наступать на различных направлениях, используя подразделения, обученные и вооруженные НАТО. Однако, как подчеркнул Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значительных успехов.