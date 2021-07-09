Стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня в Токио

Новости Японии. За две недели до Олимпиады в Токио стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому случаю на одном из стадионов города состоялась торжественная церемония. Участница трех Паралимпиад Аки Тагути вручила лампаду с огнем губернатору японской столицы. Завершится эстафета в день открытия Игр.

Олимпиада пройдет в условиях режима ЧС из-за сложной эпидобстановки. Организаторы стартов решили не пускать на арены даже местных зрителей. Многие японцы, между тем, требуют отмены соревнований.