Прямой эфир

Стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня в Токио

09 июля 2021 12:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. За две недели до Олимпиады в Токио стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня в Токио-1

По этому случаю на одном из стадионов города состоялась торжественная церемония. Участница трех Паралимпиад Аки Тагути вручила лампаду с огнем губернатору японской столицы. Завершится эстафета в день открытия Игр.

Олимпиада пройдет в условиях режима ЧС из-за сложной эпидобстановки. Организаторы стартов решили не пускать на арены даже местных зрителей. Многие японцы, между тем, требуют отмены соревнований.

Стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня в Токио-4

В знак протеста 9 июля жители собрались у стадиона, куда привезли огонь, скандируя различные лозунги. Они считают, что Игры приведут к росту числа зараженных коронавирусом.

# Олимпиада 2020 # Аки Тагути # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шансов найти выживших не осталось. 64 человека погибли в результате обрушения дома во Флориде
09 июля 2021 10:08

Шансов найти выживших не осталось. 64 человека погибли в результате обрушения дома во Флориде

В Швеции разбился самолёт. Все пассажиры и пилот погибли
09 июля 2021 09:53

В Швеции разбился самолёт. Все пассажиры и пилот погибли

В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек
09 июля 2021 09:38

В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек