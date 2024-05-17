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Starlink ВСУ вышли из строя при наступлении РФ в Харьковской области

17 мая 2024 10:59
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Украинские военные были захвачены российским нападением в Харьковской области врасплох из-за сбоя в работе терминалов Starlink. Об этом пишет РИА Новости.

Они понимают, что российские войска приобретают опыт и пытаются приспособиться. Украинские военные также заявляют о недостатке средств для ведения ответного огня и недостатке времени для укрепления обороны.

Продвижение русских войск привело к тому, что украинские резервисты стали перераспределять свои силы, что может угрожать другим позициям ВСУ. Руководитель администрации Харьковской области заявил, что наступление российских войск может создать «санитарную зону» у границ России.

# Международная политика

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