Украинские военные были захвачены российским нападением в Харьковской области врасплох из-за сбоя в работе терминалов Starlink. Об этом пишет РИА Новости.

Они понимают, что российские войска приобретают опыт и пытаются приспособиться. Украинские военные также заявляют о недостатке средств для ведения ответного огня и недостатке времени для укрепления обороны.

Продвижение русских войск привело к тому, что украинские резервисты стали перераспределять свои силы, что может угрожать другим позициям ВСУ. Руководитель администрации Харьковской области заявил, что наступление российских войск может создать «санитарную зону» у границ России.